Гинтер (Остер) Екатерина Ивановна
Место рожденияхутор Петровка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Дата рождения23.06.1900
Дата смерти27.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1900
Отец: Остер Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1925
Сын: Гинтер Яков Адамович
Отец ребёнка: Гинтер Адам Адамович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Ginther) Lilly
Отец ребёнка: Гинтер Адам Адамович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Ginther Otto
Отец ребёнка: Гинтер Адам Адамович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ginther Volodys
Отец ребёнка: Гинтер Адам Адамович
Смерть
27.03.1991