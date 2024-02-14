Гинтер (Остер) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГинтер (Остер) Екатерина Ивановна

Гинтер (Остер) Екатерина Ивановна

Место рождения

хутор Петровка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.

Дата рождения

23.06.1900

Дата смерти

27.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1900

Отец: Остер Иван Иванович

Мать: (Гинтер) Россина Христиановна

Рождение ребёнка
30.05.1925

Сын: Гинтер Яков Адамович

Отец ребёнка: Гинтер Адам Адамович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Ginther) Lilly

Отец ребёнка: Гинтер Адам Адамович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ginther Otto

Отец ребёнка: Гинтер Адам Адамович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ginther Volodys

Отец ребёнка: Гинтер Адам Адамович

Смерть
27.03.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.