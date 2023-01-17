Семенюта Василий Семёнович
Место рождения
Дата рождения05.06.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1953
Место жительства
С 1953
Бракосочетание
Между 1975 и 1979
Рождение ребёнка
08.04.1979
Сын: Семенюта Александр Васильевич
Мать ребёнка: Семенюта Наталья Ивановна
Место жительства
С 1979
Рождение ребёнка
19.05.1985
Сын: Семенюта Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Семенюта Наталья Ивановна