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Семенюта Василий Семёнович

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Место рождения

Новониколаевка

Дата рождения

05.06.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1953

Отец: Семенюта Семён Никитович

Мать: Семенюта Александра Семёновна

Место жительства
С 1953
Бракосочетание
Между 1975 и 1979

Жена: Семенюта Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1979

Сын: Семенюта Александр Васильевич

Мать ребёнка: Семенюта Наталья Ивановна

Место жительства
С 1979
Рождение ребёнка
19.05.1985

Сын: Семенюта Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Семенюта Наталья Ивановна

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