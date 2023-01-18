Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Сын: Егор Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Дочь: Васса Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Ильич
Смерть
Неизвестно