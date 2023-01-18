Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1821 г.р.

Дети

Вычислено 1873 г.р.
Вычислено 1879 г.р.

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Сын: Егор Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Ильич

Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Дочь: Васса Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Ильич

Смерть
Неизвестно

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