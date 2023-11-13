Абрамова Гликерия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Гликерия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Никифор Филипович

Рождение ребёнка
05.02.1888

Дочь: Абрамова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Абрамов Никифор Филипович

Рождение ребёнка
06.08.1891

Дочь: Абрамова Наталия Никифоровна

Отец ребёнка: Абрамов Никифор Филипович

Рождение ребёнка
17.06.1895

Сын: Абрамов Петр Никифорович

Отец ребёнка: Абрамов Никифор Филипович

Смерть
Неизвестно

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