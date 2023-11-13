Абрамова Гликерия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1888
Дочь: Абрамова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Абрамов Никифор Филипович
Рождение ребёнка
06.08.1891
Дочь: Абрамова Наталия Никифоровна
Отец ребёнка: Абрамов Никифор Филипович
Рождение ребёнка
17.06.1895
Отец ребёнка: Абрамов Никифор Филипович
Смерть
Неизвестно