Никольская (Смирнова) Анна Михайлова
Место рожденияЯрославская губерния
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Смирнов Михаил Петров
Бракосочетание
09.11.1907
Супруг(-а): Василий Евгеньевич Никольский
Рождение ребёнка
12.11.1908
Сын: Никольский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Никольский Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
02.03.1911
Дочь: (Никольская) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Никольский Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Никольский Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Никольский Василий Евгеньевич