Никольская (Смирнова) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольская (Смирнова) Анна Михайлова

Место рождения

Ярославская губерния

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Смирнов Михаил Петров

Мать: (Смирнова) Мария Михайлова

Бракосочетание
09.11.1907

Муж: Никольский Василий Евгеньевич

Супруг(-а): Василий Евгеньевич Никольский
Рождение ребёнка
12.11.1908

Сын: Никольский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Никольский Василий Евгеньевич

Рождение ребёнка
02.03.1911

Дочь: (Никольская) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Никольский Василий Евгеньевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Никольский Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Никольский Василий Евгеньевич

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