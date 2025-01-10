Гуськова Евдокия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гуськова Евдокия

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась Неизвестно

умерла 11.01.1900

Отец
КонстантинНеизвестно г.р.
Супруги
Гуськов Александр1823 г.р.
Дети
Гуськов Константин1858 г.р.
Гуськов Николай03.12.1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Александр

Рождение ребёнка
1858

Сын: Гуськов Константин

Отец ребёнка: Гуськов Александр

Рождение ребёнка
03.12.1861

Сын: Гуськов Николай

Отец ребёнка: Гуськов Александр

г. Москва

Рождение ребёнка
06.02.1863

Сын: Гуськов Алексей

Отец ребёнка: Гуськов Александр

г. Москва

Рождение ребёнка
22.02.1864

Дочь: (Гуськова) Александра

Отец ребёнка: Гуськов Александр

г. Москва

Рождение ребёнка
21.05.1866

Сын: Гуськов Александр

Отец ребёнка: Гуськов Александр

г. Москва

Смерть
11.01.1900

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