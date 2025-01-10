Гуськова Евдокия
женский, родилась Неизвестно
умерла 11.01.1900
ОтецКонстантинНеизвестно г.р.
Супруги
Гуськов Александр1823 г.р.
Дети
Гуськов Константин1858 г.р.
Гуськов Николай03.12.1861 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуськов Александр
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гуськов Константин
Отец ребёнка: Гуськов Александр
Рождение ребёнка
03.12.1861
Сын: Гуськов Николай
Отец ребёнка: Гуськов Александр
г. Москва
Рождение ребёнка
06.02.1863
Сын: Гуськов Алексей
Отец ребёнка: Гуськов Александр
г. Москва
Рождение ребёнка
22.02.1864
Дочь: (Гуськова) Александра
Отец ребёнка: Гуськов Александр
г. Москва
Рождение ребёнка
21.05.1866
Сын: Гуськов Александр
Отец ребёнка: Гуськов Александр
г. Москва
Смерть
11.01.1900