Шарыгин Дмитрий Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Шарыгин Родион Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шарыгин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Марья Максимовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шарыгин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Марья Максимовна
Смерть
Неизвестно