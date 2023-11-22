Шарыгин Дмитрий Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгин Дмитрий Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Шарыгин Родион Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шарыгин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Марья Максимовна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Шарыгин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Марья Максимовна

Смерть
Неизвестно
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