Федосья Спиридонова
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Ефим Дмитриев1822 г.р.
Дети
Михаил Ефимов1842 г.р.
Неонилла Ефимова1848 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Дмитриев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Михаил Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Дмитриев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Неонилла Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Дмитриев
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно