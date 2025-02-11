Федосья Спиридонова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Федосья Спиридонова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Ефим Дмитриев1822 г.р.
Дети
Михаил Ефимов1842 г.р.
Неонилла Ефимова1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Дмитриев

Рождение ребёнка
1842

Сын: Михаил Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Дмитриев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Неонилла Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Дмитриев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Смерть
Неизвестно

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