Хуснутдинова (Зайнуллина) Ашраф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: Зайнуллина Сайма
Рождение ребёнка
27.04.1934
Дочь: Хуснутдинова Наиля Киямовна
Отец ребёнка: Хуснутдинов Киям Хуснутдинович
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно