Хуснутдинова (Зайнуллина) Ашраф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуснутдинова (Зайнуллина) Ашраф

Хуснутдинова (Зайнуллина) Ашраф

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: Зайнуллина Сайма

Рождение ребёнка
27.04.1934

Дочь: Хуснутдинова Наиля Киямовна

Отец ребёнка: Хуснутдинов Киям Хуснутдинович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close