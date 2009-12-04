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Бондаренко Андрей Васильевич

Место рождения

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Дата рождения

30.11.1967

Дата смерти

04.12.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко (Белова) Александра Викторовна

Смерть
04.12.2009
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край

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