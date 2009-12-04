Бондаренко Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.11.1967
Дата смерти04.12.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко (Белова) Александра Викторовна
Смерть
04.12.2009
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край