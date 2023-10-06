Иванова (Феодоровская) Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти1911
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Феодоровский Тимофей Михеев
Мать: Феодоровская (Остолоповская По Первому Браку) Федосья Федорова
Бракосочетание
До 1875
предположительно в Чистопольском уезде
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Иванов Михаил Михайлович
Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
рождение зарегистрировано в селе Красный Яр Чистопольского уезда, записан как крестьянин деревни Средний Толкиш - по отцу
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Моисеева-Донскова (Иванова) Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Иванов Михаил Михайлович
Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1887
Отец ребёнка: Иванов Михаил Михайлович
Русское Утяшкино, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Перевощикова (Иванова) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Иванов Михаил Михайлович
Смерть
1911
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика