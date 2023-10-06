Иванова (Феодоровская) Евдокия (Авдотья) Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Феодоровская) Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Феодоровский Тимофей Михеев

Мать: Феодоровская (Остолоповская По Первому Браку) Федосья Федорова

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
До 1875

Муж: Иванов Михаил Михайлович

предположительно в Чистопольском уезде
Рождение ребёнка
1878

Сын: Иванов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Михайлович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
рождение зарегистрировано в селе Красный Яр Чистопольского уезда, записан как крестьянин деревни Средний Толкиш - по отцу
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Моисеева-Донскова (Иванова) Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Иванов Михаил Михайлович

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1887

Сын: Иванов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Михайлович

Русское Утяшкино, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Перевощикова (Иванова) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Иванов Михаил Михайлович

Смерть
1911
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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