Goertzen Tobias Heinrich F 06.04.1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Goertzen Tobias Heinrich F

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 06.04.1838, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

умер 02.10.1856, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Мать
Goertzen (Funk) Helena Elisabeth15.03.1816 г.р.
Отец
Goertzen Heinrich Tobias01.11.1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1838

Отец: Goertzen Heinrich Tobias

Мать: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Смерть
02.10.1856
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

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