Goertzen Tobias Heinrich F
мужской, родился 06.04.1838, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
умер 02.10.1856, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
МатьGoertzen (Funk) Helena Elisabeth15.03.1816 г.р.
ОтецGoertzen Heinrich Tobias01.11.1815 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1838
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
Смерть
02.10.1856
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд