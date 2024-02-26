Волженин Николай Николаевич
Место рожденияНижний Тагил
Дата рождения27.10.1913
Дата смерти02.05.1981
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1913
Отец: Волженин Николай Тихонович
Мать: Мокина Вера Ильина
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
20.10.1948
Сын: Волженин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Волженина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волженина Варвара
Смерть
02.05.1981
Нижний Тагил