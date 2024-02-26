Волженин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженин Николай Николаевич

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Место рождения

Нижний Тагил

Дата рождения

27.10.1913

Дата смерти

02.05.1981

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1913

Отец: Волженин Николай Тихонович

Мать: Мокина Вера Ильина

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
20.10.1948

Сын: Волженин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Волженина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волженина Варвара

Смерть
02.05.1981
Нижний Тагил
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