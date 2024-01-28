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Коробкова Елена Артемьевна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробков Яким Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
тканье холста
Рождение ребёнка
24.08.1876

Дочь: (Коробкова) Наталья Якимовна

Отец ребёнка: Коробков Яким Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Коробкова) Ольга Якимовна

Отец ребёнка: Коробков Яким Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Коробкова) Настасья Якимовна

Отец ребёнка: Коробков Яким Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Коробкова) Анна Якимовна

Отец ребёнка: Коробков Яким Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Коробкова) Агафья Якимовна

Отец ребёнка: Коробков Яким Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Коробкова) Евгения Якимовна

Отец ребёнка: Коробков Яким Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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