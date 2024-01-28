Коробкова Елена Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
тканье холста
Рождение ребёнка
24.08.1876
Дочь: (Коробкова) Наталья Якимовна
Отец ребёнка: Коробков Яким Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Коробкова) Ольга Якимовна
Отец ребёнка: Коробков Яким Иванович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Коробкова) Настасья Якимовна
Отец ребёнка: Коробков Яким Иванович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Коробкова) Анна Якимовна
Отец ребёнка: Коробков Яким Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Коробкова) Агафья Якимовна
Отец ребёнка: Коробков Яким Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Коробкова) Евгения Якимовна
Отец ребёнка: Коробков Яким Иванович
Смерть
Неизвестно