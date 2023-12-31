(Беденко) Сигклития — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Беденко) Сигклития

(Беденко) Сигклития

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Беденко Никифор

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close