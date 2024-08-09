Степанида Никифорова Около 1824 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанида Никифорова

Место рождения

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Толбузино, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
08.11.1844 ст.

Муж: Ефим Гаврилов

Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Место жительства
После 08.11.1844 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.12.1845 ст.

Дочь: Анастасия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Гаврилов

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Степанида Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Гаврилов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1857 ст.

Дочь: Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Гаврилов

Леньково, Рузский, Московская область
Семен и Марфа - близнецы
Рождение ребёнка
25.08.1857 ст.

Сын: Семен Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Гаврилов

Леньково, Рузский, Московская область
Семен и Марфа близнецы
Смерть
Неизвестно

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