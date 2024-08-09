Степанида Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1844 ст.
Муж: Ефим Гаврилов
Воскресенская церковь, г. Руза, Московская губерния
Место жительства
После 08.11.1844 ст.
Рождение ребёнка
15.12.1845 ст.
Дочь: Анастасия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Степанида Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Гаврилов
Рождение ребёнка
25.08.1857 ст.
Дочь: Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Гаврилов
Семен и Марфа - близнецы
Рождение ребёнка
25.08.1857 ст.
Сын: Семен Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Гаврилов
Семен и Марфа близнецы
Смерть
Неизвестно