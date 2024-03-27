Каримов Хамит (Габдельхамит) Габдельхаликович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Хамит (Габдельхамит) Габдельхаликович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1878

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
1919 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Каримов Габдельхалик Абделькаримович

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Абсалямова Хаят (Умырхаят) Хамитовна

Мать ребёнка: Каримова Газиза Салахетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Банат Хамитовна

Мать ребёнка: Каримова Газиза Салахетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Закия Хамитовна

Мать ребёнка: Каримова Газиза Салахетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Газиза Салахетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каримова Газиза Салахетдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1940
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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