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Крылова Параскева Сергеевна

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.07.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1895 г.р.

Мать

До 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1911 ст.

Отец: Крылов Сергей Андреевич

Мать: Крылова Мария Ивановна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 06.07.1911 Апухлицы Параскева Сергеевна Крылова Апухлицы отец крестьянин Сергей Андреевич Крылов Апухлицы мать крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно

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