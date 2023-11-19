Крылова Параскева Сергеевна
Место рождения
Дата рождения06.07.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.07.1911 ст.
Отец: Крылов Сергей Андреевич
Мать: Крылова Мария Ивановна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 06.07.1911 Апухлицы Параскева Сергеевна Крылова Апухлицы отец крестьянин Сергей Андреевич Крылов Апухлицы мать крестьянск... Показать все
Смерть
Неизвестно