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Нилов Матвей

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Тимофеев Нил

Мать: Никифорова Матрена

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Матвеев Исаак

Мать ребёнка: Семенова Ирина

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
05.02.1892 ст.

Жена: Семенова Ирина

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Никита Никифоров
Рождение ребёнка
14.01.1893 ст.

Сын: Матвеев Максим

Мать ребёнка: Семенова Ирина

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.07.1894 ст.

Сын: Матвеев Афиноген

Мать ребёнка: Семенова Ирина

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.09.1898 ст.

Дочь: Матвеева Минодора

Мать ребёнка: Семенова Ирина

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1901 ст.

Дочь: Матвеева Параскева

Мать ребёнка: Семенова Ирина

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.04.1903 ст.

Сын: Матвеев Георгий

Мать ребёнка: Семенова Ирина

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.06.1906 ст.

Дочь: Матвеева Анна

Мать ребёнка: Семенова Ирина

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1909
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