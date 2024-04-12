Нилов Матвей
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Тимофеев Нил
Мать: Никифорова Матрена
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Матвеев Исаак
Мать ребёнка: Семенова Ирина
Бракосочетание
05.02.1892 ст.
Жена: Семенова Ирина
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Никита Никифоров
Рождение ребёнка
14.01.1893 ст.
Сын: Матвеев Максим
Мать ребёнка: Семенова Ирина
Рождение ребёнка
13.07.1894 ст.
Сын: Матвеев Афиноген
Мать ребёнка: Семенова Ирина
Рождение ребёнка
09.09.1898 ст.
Дочь: Матвеева Минодора
Мать ребёнка: Семенова Ирина
Рождение ребёнка
1901 ст.
Дочь: Матвеева Параскева
Мать ребёнка: Семенова Ирина
Рождение ребёнка
01.04.1903 ст.
Сын: Матвеев Георгий
Мать ребёнка: Семенова Ирина
Рождение ребёнка
12.06.1906 ст.
Дочь: Матвеева Анна
Мать ребёнка: Семенова Ирина
Смерть
После 1909