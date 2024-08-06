Павлова (Тарарина) Агриппина Кодратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Тарарина) Агриппина Кодратовна

Место рождения

Ризоватово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.06.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1866 ст.

Отец: Тарарин Кодрат Ильин

Мать: Васса Никитина

Ризоватово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
16.02.1883 ст.

Муж: Павлов Василий Николаевич

Ризоватово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.1887 ст.

Дочь: Павлова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Николаевич

Ризоватово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Павлова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Савцова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Николаевич

Ризоватово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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