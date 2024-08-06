Павлова (Тарарина) Агриппина Кодратовна
Место рождения
Дата рождения20.06.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1866 ст.
Отец: Тарарин Кодрат Ильин
Мать: Васса Никитина
Бракосочетание
16.02.1883 ст.
Рождение ребёнка
02.01.1887 ст.
Дочь: Павлова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Павлова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Савцова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно