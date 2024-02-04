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Ткаченко Дмитрий Ефимович

Место рождения

Лозное, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Ткаченко Ефим

Мать: не указана

Лозное, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаченко Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Ткаченко Марина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаченко Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ткаченко Марина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Ткаченко Марина Павловна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ткаченко Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ткаченко Марина Павловна

Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Ткаченков Панна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ткаченко Марина Павловна

Лозное, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
11.11.1920

Сын: Ткаченко Лев Дмитриевич

Мать ребёнка: Ткаченко Марина Павловна

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