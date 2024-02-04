Ткаченко Дмитрий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1883
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Ткаченко Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткаченко Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Ткаченко Марина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткаченко Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ткаченко Марина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткаченко Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Ткаченко Марина Павловна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ткаченко Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ткаченко Марина Павловна
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Ткаченков Панна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ткаченко Марина Павловна
Рождение ребёнка
11.11.1920
Мать ребёнка: Ткаченко Марина Павловна