Ильиных Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1972
Дочь: Жидкова (Ильиных) Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Ильиных Юрий Васильевич
Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.04.1975
Отец ребёнка: Ильиных Юрий Васильевич