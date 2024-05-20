Ильиных Надежда Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильиных Надежда Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильиных Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
24.04.1972

Дочь: Жидкова (Ильиных) Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Ильиных Юрий Васильевич

Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.04.1975

Сын: Ильиных Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Ильиных Юрий Васильевич

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