Симонович (Бергман) Аделаида Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонович (Бергман) Аделаида Семёновна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.04.1844

Дата смерти

09.11.1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
18.04.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1866 по 1870
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1870 по 1876
г. Тбилиси, Грузия
Смерть
09.11.1933
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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