Симонович (Бергман) Аделаида Семёновна
Место рождения
Дата рождения18.04.1844
Дата смерти09.11.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1866 по 1870
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1870 по 1876
г. Тбилиси, Грузия
Смерть
09.11.1933
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область