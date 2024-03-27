Шарафи Ахмед Шарапович
Место рожденияКазань
Дата рождения14.05.1914
Дата смерти12.03.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1914
Отец: Шараф Шагар
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Рамазанова) Саида Абдулловна
Рождение ребёнка
16.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.03.1990