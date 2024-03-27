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Шарафи Ахмед Шарапович

Место рождения

Казань

Дата рождения

14.05.1914

Дата смерти

12.03.1990

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1916 г.р.
1917 г.р.
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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1914

Отец: Шараф Шагар

Мать: Шараф (Галеева) Фатыма Салихзяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мукминова) Амина Галеевна

Развод
Неизвестно

Жена: (Рамазанова) Саида Абдулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рамазанова) Саида Абдулловна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рамазанова) Саида Абдулловна

Рождение ребёнка
16.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.03.1990

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