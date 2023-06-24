Бобрышева (Сырова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1992
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дльольва вв
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.2016
Сын: Бобрышев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.02.2018
Сын: Бобрышев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Бобрышев Алексей Александрович