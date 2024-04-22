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Стрельцов Тимофей Лаврентьевич

Место рождения

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.05.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1905

Отец: Стрельцов Лаврентий Корнеевич

Мать: Стрельцова Харитина Ивановна

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Юлия Тимофеевна

Мать ребёнка: Стрельцова Варвара

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Вера Тимофеевна

Мать ребёнка: Стрельцова Варвара

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельцов Геннадий Тимофеевич

Мать ребёнка: Стрельцова Варвара

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Тимофеевна

Мать ребёнка: Стрельцова Варвара

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Варвара

Смерть
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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