Стрельцов Тимофей Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1905
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Юлия Тимофеевна
Мать ребёнка: Стрельцова Варвара
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Вера Тимофеевна
Мать ребёнка: Стрельцова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельцов Геннадий Тимофеевич
Мать ребёнка: Стрельцова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Тимофеевна
Мать ребёнка: Стрельцова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрельцова Варвара
Смерть
Неизвестно