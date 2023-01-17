Анохин Леонтий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Анохина Ольга Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Анохин Герасим Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Покровка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1896
Сын: Анохин Алексей Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно