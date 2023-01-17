Анохин Леонтий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохин Леонтий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

IK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Анохин Максим Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анохина Ольга Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Анохин Герасим Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Покровка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Анохин Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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