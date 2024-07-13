Ранцев Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тетерева (Ранцева) Агафия Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова (Ранцева) Мария Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ранцев Дмитрук Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ранцев Сазон Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ранцев Артемий Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Ранцев Трофим Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ранцев Куприян Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно