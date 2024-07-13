Ранцев Илларион Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ранцев Илларион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тетерева (Ранцева) Агафия Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова (Ранцева) Мария Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ранцев Дмитрук Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ранцев Сазон Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ранцев Артемий Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Ранцев Трофим Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ранцев Куприян Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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