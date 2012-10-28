Ганеева Аиша Мансуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганеева Аиша Мансуровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.2012

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.2012

Отец: Ганеев Мансур Рамазанович

Мать: Ганеева Наталья

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