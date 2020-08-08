Волкова (Волкова) Инна Константиновна
Место рождения
Дата рождения10.06.1929
Дата смерти08.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929
Работа или профессия
Неизвестно
Редактор, корректор
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.10.1953
Рождение ребёнка
09.09.1956
Отец ребёнка: Волков (Герценберг) Руслан Ильич
Рождение ребёнка
03.10.1960
Сын: Волков Дмитрий Русланович
Отец ребёнка: Волков (Герценберг) Руслан Ильич
Смерть
08.08.2020
Причина смерти: Инсульт