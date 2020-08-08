Волкова (Волкова) Инна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Волкова) Инна Константиновна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.06.1929

Дата смерти

08.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929

Отец: Алёшин Константин Яковлевич

Мать: Волкова (Волкова) Нина Викентьевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Редактор, корректор
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
03.10.1953

Муж: Волков (Герценберг) Руслан Ильич

Рождение ребёнка
09.09.1956

Сын: Волков Кирилл Русланович

Отец ребёнка: Волков (Герценберг) Руслан Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.10.1960

Сын: Волков Дмитрий Русланович

Отец ребёнка: Волков (Герценберг) Руслан Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.08.2020
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Инсульт

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