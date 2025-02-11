Панарин Дмитрий Филиппов
мужской, родился 04.02.1885, Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
умер 1956
ОтецПанарин Филипп Миронов1846 г.р.
МатьПанарина (Ненашева) Гликерия-Лукия Васильева1849 г.р.
Супруги
Дети
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Сын: Панарин Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова
Дочь: (Панарина) Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова
Дочь: (Панарина) Мария I Дмитриевна
Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова
Дочь: (Панарина) Мария Ii Дмитриевна
Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова
Дочь: (Панарина) Феодосия Дмитриевна
Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова
Дочь: (Панарина) Акилина Дмитриевна
Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова
Дочь: Коростина (Панарина) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова
Сын: Панарин Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова
Сын: Панарин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова