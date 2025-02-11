Панарин Дмитрий Филиппов 04.02.1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Панарин Дмитрий Филиппов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 04.02.1885, Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

умер 1956

Отец
Панарин Филипп Миронов1846 г.р.
Мать
Панарина (Ненашева) Гликерия-Лукия Васильева1849 г.р.
Супруги
Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова10.12.1885 г.р.
Дети
Панарин Михаил Дмитриевич20.10.1904 г.р.
Панарин Яков Дмитриевич25.12.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1885

Отец: Панарин Филипп Миронов

Мать: Панарина (Ненашева) Гликерия-Лукия Васильева

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
09.11.1903

Жена: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
20.10.1904

Сын: Панарин Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
25.12.1906

Сын: Панарин Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.12.1910

Дочь: (Панарина) Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.08.1912

Дочь: (Панарина) Мария I Дмитриевна

Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
14.04.1914

Дочь: (Панарина) Мария Ii Дмитриевна

Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
29.05.1915

Дочь: (Панарина) Феодосия Дмитриевна

Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
29.05.1915

Дочь: (Панарина) Акилина Дмитриевна

Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.09.1920

Дочь: Коростина (Панарина) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1923

Сын: Панарин Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1925

Сын: Панарин Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1927

Сын: Панарин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Панарина (Коростина) Анастасия Стефанова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1956

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