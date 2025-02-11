Фома Кириллов
мужской, родился 1841, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецКирилл ДмитриевДо 1823 г.р.
Супруги
Евдокия ЛарионоваДо 1860 г.р.
Дети
Макрина Фомина15.07.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Кирилл Дмитриев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ларионова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
15.07.1878
Дочь: Макрина Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Ларионова
Смерть
Неизвестно