Фома Кириллов 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Фома Кириллов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1841, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Кирилл ДмитриевДо 1823 г.р.
Супруги
Евдокия ЛарионоваДо 1860 г.р.
Дети
Макрина Фомина15.07.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Кирилл Дмитриев

Мать: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ларионова

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Рождение ребёнка
15.07.1878

Дочь: Макрина Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Ларионова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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