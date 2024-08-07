(Романова) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Романова) Анна Иванова

(Романова) Анна Иванова

Место рождения

Россия

Дата рождения

18.02.1902

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1902

Отец: Романов Иван Яковлев

Мать: Романова (Павлова) Мария Дмитриева

Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Шлепов Николай Александрович

Отец ребёнка: Шлепов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
18.02.1924

Дочь: (Шлепова) Александра Александровна

Отец ребёнка: Шлепов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
09.01.1930

Дочь: (Шлепова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Шлепов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Шлепов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Шлепов Александр Михайлович

Смерть
1987
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.