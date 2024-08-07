(Романова) Анна Иванова
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.02.1902
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1902
Рождение ребёнка
01.01.1922
Сын: Шлепов Николай Александрович
Отец ребёнка: Шлепов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
18.02.1924
Дочь: (Шлепова) Александра Александровна
Отец ребёнка: Шлепов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
09.01.1930
Дочь: (Шлепова) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Шлепов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Шлепов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Шлепов Александр Михайлович
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно