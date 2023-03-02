Веркин Емельян Иванович 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Веркин Емельян Иванович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1866

умер 20.06.1922, Бердянск

Отец
Веркин Иван Дмитриевич1849 г.р.
Мать
Веркина Матрона Петровна1845 г.р.
Супруги
Веркина (Веркина) Любовь НиколаевнаНеизвестно г.р.
Дети
Веркин Яков Емельянович20.10.1894 г.р.
Веркин Иван Емельянович01.09.1896 г.р.
Показать еще 9
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Веркин Иван Дмитриевич

Мать: Веркина Матрона Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
20.10.1894

Сын: Веркин Яков Емельянович

Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
01.09.1896

Сын: Веркин Иван Емельянович

Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
15.08.1898

Сын: Веркин Лаврентий Емельянович

Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
29.11.1900

Дочь: (Веркина) Варвара Емельяновна

Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
22.09.1903

Дочь: (Веркина) Надежда Емельяновна

Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
28.02.1908

Сын: Веркин Василий Емельянович

Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
21.04.1910

Дочь: (Веркина) Александра Емельяновна

Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
27.03.1912

Дочь: (Веркина) Матрона Емельяновна

Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
08.06.1914

Сын: Веркин Фёдор Емельянович

Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
20.06.1916

Сын: Веркин Пётр Емельянович

Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
20.11.1918

Дочь: (Веркина) Варвара Емельяновна

Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна

Смерть
20.06.1922

Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.