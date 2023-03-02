Веркин Емельян Иванович
мужской, родился 1866
умер 20.06.1922, Бердянск
ОтецВеркин Иван Дмитриевич1849 г.р.
МатьВеркина Матрона Петровна1845 г.р.
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Отец: Веркин Иван Дмитриевич
Мать: Веркина Матрона Петровна
Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна
Сын: Веркин Лаврентий Емельянович
Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна
Дочь: (Веркина) Варвара Емельяновна
Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна
Дочь: (Веркина) Надежда Емельяновна
Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна
Сын: Веркин Василий Емельянович
Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна
Дочь: (Веркина) Александра Емельяновна
Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна
Дочь: (Веркина) Матрона Емельяновна
Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна
Дочь: (Веркина) Варвара Емельяновна
Мать ребёнка: Веркина (Веркина) Любовь Николаевна