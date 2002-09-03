Кузнецов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1949
Дата смерти03.09.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.09.2002
Причина смерти: Accident
Похороны
Неизвестно