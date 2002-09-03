Кузнецов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1949

Дата смерти

03.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.09.2002
Причина смерти: Accident
Похороны
Неизвестно

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