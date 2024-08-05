Настасья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Фёдор Иванович
Мать: Ирина Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Цветкова Евпраксия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович
Смерть
Неизвестно