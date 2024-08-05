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Настасья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Фёдор Иванович

Мать: Ирина Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петрович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Цветкова Евпраксия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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