Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Попова Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1906
Дочь: Чумичкина Февронья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Нижняя Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно