Прасковья Лаврентьева
женский, родилась 1844, Бычково, город областного подчинения Можайск, Московская область
умерла Неизвестно
МатьЕлизавета Андреева1810 г.р.
ОтецЛаврентий Николаев1807 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Лаврентий Николаев
Мать: Елизавета Андреева
Бычково, город областного подчинения Можайск, Московская область
Место жительства
1850
Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область
Место жительства
1858
Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно