Прасковья Лаврентьева 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Лаврентьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1844, Бычково, город областного подчинения Можайск, Московская область

умерла Неизвестно

Мать
Елизавета Андреева1810 г.р.
Отец
Лаврентий Николаев1807 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Лаврентий Николаев

Мать: Елизавета Андреева

Бычково, город областного подчинения Можайск, Московская область

Место жительства
1850
Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область

Место жительства
1858
Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область

Смерть
Неизвестно

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