Ошурков Евфим Иовлевич
мужской, родился Около 1828, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
умер После 1882, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
ОтецОшурков Иов ЕвдокимовичОколо 1792 г.р.
МатьОшуркова Наталья (1 жена)1788 г.р.
Супруги
Ошуркова Иустина ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Ошурков Михаил ЕвфимовичОколо 1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Ошурков Иов Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1882