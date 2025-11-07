Ошурков Евфим Иовлевич Около 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Ошурков Евфим Иовлевич

Автор
КТ
Трясцына К.

мужской, родился Около 1828, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

умер После 1882, Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Отец
Ошурков Иов ЕвдокимовичОколо 1792 г.р.
Мать
Ошуркова Наталья (1 жена)1788 г.р.
Супруги
Ошуркова Иустина ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Ошурков Михаил ЕвфимовичОколо 1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Ошурков Иов Евдокимович

Мать: Ошуркова Наталья (1 жена)

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошуркова Иустина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошуркова Иустина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Ошурков Михаил Евфимович

Мать ребёнка: не указана

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Есть в ИР 1881, ему 7 лет

Смерть
После 1882
Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Есть в ИР 1881, ему 50 лет

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