Дулина (Жаткина) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения16.05.1938
Дата смерти06.10.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1938
Отец: Жаткин Сергей Тимофеевич
Мать: Жаткина Марина Андреевна
Бракосочетание
29.09.1962
Рождение ребёнка
08.09.1963
Сын: Дулин Александр Александрович
Отец ребёнка: Дулин Александр Иванович
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дулин Александр Иванович
Смерть
06.10.2019