Дулина (Жаткина) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулина (Жаткина) Мария Сергеевна

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Место рождения

Красноармейский, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

16.05.1938

Дата смерти

06.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1938

Отец: Жаткин Сергей Тимофеевич

Мать: Жаткина Марина Андреевна

Красноармейский, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
29.09.1962

Муж: Дулин Александр Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1963

Сын: Дулин Александр Александрович

Отец ребёнка: Дулин Александр Иванович

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дулин Александр Иванович

Смерть
06.10.2019
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