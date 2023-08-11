Цветкова Екатерина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова Екатерина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1972

Отец: Печерский Юрий

Мать: Печерская Анфиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елхова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Цветков Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цветков Владимир Анатольевич

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