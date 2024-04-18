Ощепков Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ощепков Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Ощепкова Зоя Поликарповна
Рождение ребёнка
01.02.1958
Дочь: Разумова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Ощепкова Зоя Поликарповна
Рождение ребёнка
14.04.1959
Сын: Ощепков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Ощепкова Зоя Поликарповна
Смерть
Неизвестно