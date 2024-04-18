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Ощепков Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ощепков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Ощепкова Зоя Поликарповна

Рождение ребёнка
01.02.1958

Дочь: Разумова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Ощепкова Зоя Поликарповна

Рождение ребёнка
14.04.1959

Сын: Ощепков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Ощепкова Зоя Поликарповна

Смерть
Неизвестно

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