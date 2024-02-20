Туганов (Дударова) Гутаз
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Бимбулат
Отец ребёнка: Туганов Анзор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Анзор
Рождение ребёнка
1827
Сын: Туганов Беслан
Отец ребёнка: Туганов Анзор
Рождение ребёнка
1849
Сын: Туганов Аслануко
Отец ребёнка: Туганов Анзор