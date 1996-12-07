Фатихов Вадим Каримович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатихов Вадим Каримович

Фатихов Вадим Каримович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1996

Отец: Фатихов Карим Мерхатович

Мать: Фатихова Светлана Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close