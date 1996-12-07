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Фатихов Вадим Каримович
Фатихов Вадим Каримович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.12.1996
Пол
Мужской
Отец
Фатихов Карим Мерхатович
1961 г.р.
Мать
Фатихова Светлана Сергеевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1996
Отец:
Фатихов Карим Мерхатович
Мать:
Фатихова Светлана Сергеевна
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