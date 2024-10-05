Дмитроченко Агафья (Агапия) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитроченко Агафья (Агапия) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитроченко Иосиф (Осип) Карпович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Дмитроченко) Ксения Иосифовна

Отец ребёнка: Дмитроченко Иосиф (Осип) Карпович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Дмитроченко Василий Иосифович

Отец ребёнка: Дмитроченко Иосиф (Осип) Карпович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Дмитроченко Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Дмитроченко Иосиф (Осип) Карпович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Дмитроченко Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Дмитроченко Иосиф (Осип) Карпович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Дмитроченко Евгения Иосифовна

Отец ребёнка: Дмитроченко Иосиф (Осип) Карпович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дмитрочеко Фома Иосифович

Отец ребёнка: Дмитроченко Иосиф (Осип) Карпович

Смерть
Неизвестно

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