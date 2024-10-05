Дмитроченко Агафья (Агапия) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Дмитроченко) Ксения Иосифовна
Отец ребёнка: Дмитроченко Иосиф (Осип) Карпович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Дмитроченко Василий Иосифович
Отец ребёнка: Дмитроченко Иосиф (Осип) Карпович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Дмитроченко Андрей Иосифович
Отец ребёнка: Дмитроченко Иосиф (Осип) Карпович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Дмитроченко Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Дмитроченко Иосиф (Осип) Карпович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Дмитроченко Евгения Иосифовна
Отец ребёнка: Дмитроченко Иосиф (Осип) Карпович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дмитрочеко Фома Иосифович
Отец ребёнка: Дмитроченко Иосиф (Осип) Карпович
Смерть
Неизвестно