Работнова (Павлова) Флора Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Работнова (Павлова) Флора Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1936

Отец: Павлов Александр Степанович

Мать: Павлова (Левша) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соснина (Работнова) Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Работнов Николай Семёнович

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Растопчина (Работнова) Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Работнов Николай Семёнович

Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Работнов Николай Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область

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