Работнова (Павлова) Флора Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соснина (Работнова) Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Работнов Николай Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Растопчина (Работнова) Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Работнов Николай Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно