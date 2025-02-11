Семён Гаврилов 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Семён Гаврилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1790, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
ГаврилаДо 1772 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Степан Семёнов1808 г.р.
Ларион Семёнов1813 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1808

Сын: Степан Семёнов

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ларион Семёнов

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1820
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

В село Брыковка Хвалынского уезда

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Смерть
Неизвестно

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