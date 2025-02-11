Семён Гаврилов
мужской, родился 1790, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецГаврилаДо 1772 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Степан Семёнов1808 г.р.
Ларион Семёнов1813 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Гаврила
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Степан Семёнов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ларион Семёнов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1820
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно