Бухараева (Хайрутдинова) Рамзия
Место рожденияг.Арск РТ
Дата рождения22.04.196
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.196
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности