Бухараева (Хайрутдинова) Рамзия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухараева (Хайрутдинова) Рамзия

Место рождения

г.Арск РТ

Дата рождения

22.04.196

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.196

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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