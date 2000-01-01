Курташов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курташов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1962

Сын: Курташов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Курташова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курташов Олег Александрович

Мать ребёнка: Курташова Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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