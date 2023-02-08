Sultan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sultan

Место рождения

Türkiye (Erzurum)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Nebati) Дочь

Отец ребёнка: Nebati Ali (ağa)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Nebati Ali (ağa)

Рождение ребёнка
1927

Сын: Nebati (Nabatov) Hüseyin oğlu

Отец ребёнка: Nebati Ali (ağa)

Рождение ребёнка
После 1927

Сын: Nebatali

Отец ребёнка: Nebati Ali (ağa)

Смерть
Неизвестно

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