Sultan
Место рожденияTürkiye (Erzurum)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Nebati) Дочь
Отец ребёнка: Nebati Ali (ağa)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Nebati Ali (ağa)
Рождение ребёнка
1927
Сын: Nebati (Nabatov) Hüseyin oğlu
Отец ребёнка: Nebati Ali (ağa)
Рождение ребёнка
После 1927
Сын: Nebatali
Отец ребёнка: Nebati Ali (ağa)
Смерть
Неизвестно